В ХМАО археологи воссоздают крепость возрастом 8 тысяч лет

В поселке Салым (ХМАО) стартовала научная реконструкция крепости каменного века Каюково 2, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет. Об этом URA.RU сообщили в «Институте археологии Севера».
«В Салыме в октябре специалисты займутся восстановлением входной зоны древней крепости, а также представят уникальную выездную выставку „Древнейшая крепость Югры Каюково 2 в исторической живописи и графике“. Реконструкция проводится с применением аутентичных технологий, чтобы максимально точно воспроизвести методы работы первых поселенцев Приобья», — рассказали агентству в пресс-службе «Института археологии Севера».
Специалисты используют древние технологии обработки камня и глины, а также изучают найденные артефакты: керамику и каменные орудия. Особое место в проекте занимает выездная выставка, впервые представляющая публике картины на тему жизни древних каюковцев. Все полотна созданы в тандеме археолога, кандидата исторических наук Олега Кардаша и тюменского художника Александра Кухтерина.
В основе сюжетов лежат материалы археологических раскопок, а также результаты экспериментальных работ по восстановлению быта эпохи неолита. По словам организаторов, выставка станет частью просветительской программы для жителей Салыма: гостей ждут мастер-классы по древним гончарным технологиям, лекции о неолите и экскурсии по реконструированной крепости.
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута объявила конкурс на работы по сохранению археологического памятника «Сайма 1, селище», которое обнаружили в парке «За Саймой». Мэрия выделила на эти его сохранение четыре миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!