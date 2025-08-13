Опубликовано полное сообщение от РКН по поводу частичного ограничения звонков в Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp*
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения на звонки введены и в Telegram, указано в сообщении
Ограничения на звонки введены и в Telegram, указано в сообщении Фото:
новость из сюжета
Россиян защитили от мошенников в Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор опубликовал полное сообщение о том, что в РФ принимаются меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Как пояснили в ведомстве, мера обусловлена тем, что звонки в мессенджерах используются злоумышленниками для обмана и вымогательства денег.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах», — указано в сообщении РКН. Согласно информации, Telegram и WhatsApp использовались злоумышленниками для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность граждан РФ. Направленные Роскомнадзором требования по противодействию мошенникам владельцы мессенджеров проигнорировали. Также сообщается о том, что никакие иные ограничения на использование функционала в мессенджерах вводить не планируется.

Также Роскомнадзор заявил, что борьба со звонками преступников осуществляется последовательно. Согласно имеющейся информации, с 2024 года в России функционирует система «Антифрод», предназначенная для предотвращения звонков с подменой номера в сетях традиционных операторов связи. Вследствие этого подавляющее большинство таких вызовов переместилось в зарубежные мессенджеры, которые отказываются предоставлять необходимые меры безопасности для российских граждан и общества в целом. В ведомстве подчеркнули, что зарубежные мессенджеры не сотрудничают с российскими властями и не противодействуют противоправной деятельности.

*принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роскомнадзор опубликовал полное сообщение о том, что в РФ принимаются меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta , запрещена в России и признана экстремистской). Как пояснили в ведомстве, мера обусловлена тем, что звонки в мессенджерах используются злоумышленниками для обмана и вымогательства денег. «Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах», — указано в сообщении РКН. Согласно информации, Telegram и WhatsApp использовались злоумышленниками для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность граждан РФ. Направленные Роскомнадзором требования по противодействию мошенникам владельцы мессенджеров проигнорировали. Также сообщается о том, что никакие иные ограничения на использование функционала в мессенджерах вводить не планируется. Также Роскомнадзор заявил, что борьба со звонками преступников осуществляется последовательно. Согласно имеющейся информации, с 2024 года в России функционирует система «Антифрод», предназначенная для предотвращения звонков с подменой номера в сетях традиционных операторов связи. Вследствие этого подавляющее большинство таких вызовов переместилось в зарубежные мессенджеры, которые отказываются предоставлять необходимые меры безопасности для российских граждан и общества в целом. В ведомстве подчеркнули, что зарубежные мессенджеры не сотрудничают с российскими властями и не противодействуют противоправной деятельности. *принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...