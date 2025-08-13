Опубликовано полное сообщение от РКН по поводу частичного ограничения звонков в Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор опубликовал полное сообщение о том, что в РФ принимаются меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Как пояснили в ведомстве, мера обусловлена тем, что звонки в мессенджерах используются злоумышленниками для обмана и вымогательства денег.
«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах», — указано в сообщении РКН. Согласно информации, Telegram и WhatsApp использовались злоумышленниками для обмана и вымогательства денег, а также для вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность граждан РФ. Направленные Роскомнадзором требования по противодействию мошенникам владельцы мессенджеров проигнорировали. Также сообщается о том, что никакие иные ограничения на использование функционала в мессенджерах вводить не планируется.
Также Роскомнадзор заявил, что борьба со звонками преступников осуществляется последовательно. Согласно имеющейся информации, с 2024 года в России функционирует система «Антифрод», предназначенная для предотвращения звонков с подменой номера в сетях традиционных операторов связи. Вследствие этого подавляющее большинство таких вызовов переместилось в зарубежные мессенджеры, которые отказываются предоставлять необходимые меры безопасности для российских граждан и общества в целом. В ведомстве подчеркнули, что зарубежные мессенджеры не сотрудничают с российскими властями и не противодействуют противоправной деятельности.
*принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская
