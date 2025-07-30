Эсеры не смогли пройти муниципальный фильтр на выборах пермского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вячеслав Лучников (справа) не сможет побороться за кресло главы Прикамья
Вячеслав Лучников (справа) не сможет побороться за кресло главы Прикамья Фото:

Кандидат в губернаторы Пермского края от «СР-За правду» Вячеслав Лучников не смог соблюсти требования к прохождению муниципального фильтра. Закон требует 48-50 подписей депутатов, собранных не менее чем в 33 территориях. Лучников последнее требование выполнить не смог.

«Вячеслав Лучников сдал 50 подписей, но из 28 территорий. Этого недостаточно для регистрации», — передает корреспондент URA.RU из избирательной комиссии Пермского края.

Сам Лучников сообщил, что он и его помощники «сделали все возможное», но не смогли собрать необходимого числа подписей. И он понимает, что регистрацию не пройдет. «Многие нас поддержали, но этого оказалось недостаточно», — сообщил он агентству.

Ранее документы в крайизбирком подал кандидат в губернаторы Дмитрий Махонин и три депутата краевого законодательного собрания: Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР) и Денис Шитов («Новые люди». Выборы главы региона пройдут 12-14 сентября. 

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Кандидат в губернаторы Пермского края от «СР-За правду» Вячеслав Лучников не смог соблюсти требования к прохождению муниципального фильтра. Закон требует 48-50 подписей депутатов, собранных не менее чем в 33 территориях. Лучников последнее требование выполнить не смог. «Вячеслав Лучников сдал 50 подписей, но из 28 территорий. Этого недостаточно для регистрации», — передает корреспондент URA.RU из избирательной комиссии Пермского края. Сам Лучников сообщил, что он и его помощники «сделали все возможное», но не смогли собрать необходимого числа подписей. И он понимает, что регистрацию не пройдет. «Многие нас поддержали, но этого оказалось недостаточно», — сообщил он агентству. Ранее документы в крайизбирком подал кандидат в губернаторы Дмитрий Махонин и три депутата краевого законодательного собрания: Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР) и Денис Шитов («Новые люди». Выборы главы региона пройдут 12-14 сентября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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