Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Тюмени снесут рынок ради расширения дороги. Эксклюзив

В Тюмени в Восточном районе снесут рынок «Южный»
22 октября 2025 в 10:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сроки сноса не уточняются

Сроки сноса не уточняются

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени ради расширения улицы Николая Чаплина планируют снести рынок «Южный». Как сообщили URA.RU в городской администрации, сроки реконструкции дороги и демонтажа площадки неизвестны.

«Градостроительной документацией в целях развития транспортной инфраструктуры предусмотрено расширение улицы Николая Чаплина, под расширение попадают кварталы нежилой застройки, расположенные между существующими улицами Николая Чаплина и Колхозной. В связи с чем при расширении рынок „Южный“ предусмотрен к сносу», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Зареке в рамках комплексного развития территории (КРТ) сносят дом, который ранее принадлежал криминальному авторитету Гансу. Недвижимость изъяли, застройщик выплатил хозяину дома компенсацию.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал