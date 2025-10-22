В Тюмени ради расширения улицы Николая Чаплина планируют снести рынок «Южный». Как сообщили URA.RU в городской администрации, сроки реконструкции дороги и демонтажа площадки неизвестны.

«Градостроительной документацией в целях развития транспортной инфраструктуры предусмотрено расширение улицы Николая Чаплина, под расширение попадают кварталы нежилой застройки, расположенные между существующими улицами Николая Чаплина и Колхозной. В связи с чем при расширении рынок „Южный“ предусмотрен к сносу», — рассказали в мэрии.