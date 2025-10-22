В Тюмени снесут рынок ради расширения дороги. Эксклюзив
Сроки сноса не уточняются
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени ради расширения улицы Николая Чаплина планируют снести рынок «Южный». Как сообщили URA.RU в городской администрации, сроки реконструкции дороги и демонтажа площадки неизвестны.
«Градостроительной документацией в целях развития транспортной инфраструктуры предусмотрено расширение улицы Николая Чаплина, под расширение попадают кварталы нежилой застройки, расположенные между существующими улицами Николая Чаплина и Колхозной. В связи с чем при расширении рынок „Южный“ предусмотрен к сносу», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Зареке в рамках комплексного развития территории (КРТ) сносят дом, который ранее принадлежал криминальному авторитету Гансу. Недвижимость изъяли, застройщик выплатил хозяину дома компенсацию.
