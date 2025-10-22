Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Тюмени закрылся известный итальянский ресторан

В Тюмени закрылся ресторан 150 meters
22 октября 2025 в 10:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Итальянское гастробистро проработало в Тюмени почти два года

Итальянское гастробистро проработало в Тюмени почти два года

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В центре Тюмени закрылся популярный итальянский ресторан 150 meters. Карточка заведения удалена из справочника 2 ГИС.

«150 meters. Филиал временно не работает», — указано на сервисе.

Последняя публикация в соцсетях брендах датирована 17 сентября. Официальный сайт также не работает. По указанным номерам телефонам робот сообщает, что абонент недоступен.

Итальянское гастробистро открылось в Тюмени в 2023 году. Оно располагалось по адресу Республики, 26 в районе моста Влюбленных. 

Продолжение после рекламы

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени закрылся ресторан восточной кухни. Он располагался в элитном жилом комплексе «Машаров».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал