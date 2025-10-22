В Тюмени закрылся известный итальянский ресторан
Итальянское гастробистро проработало в Тюмени почти два года
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В центре Тюмени закрылся популярный итальянский ресторан 150 meters. Карточка заведения удалена из справочника 2 ГИС.
«150 meters. Филиал временно не работает», — указано на сервисе.
Последняя публикация в соцсетях брендах датирована 17 сентября. Официальный сайт также не работает. По указанным номерам телефонам робот сообщает, что абонент недоступен.
Итальянское гастробистро открылось в Тюмени в 2023 году. Оно располагалось по адресу Республики, 26 в районе моста Влюбленных.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени закрылся ресторан восточной кухни. Он располагался в элитном жилом комплексе «Машаров».
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!