В Тюмени закрылся известный итальянский ресторан

Итальянское гастробистро проработало в Тюмени почти два года Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В центре Тюмени закрылся популярный итальянский ресторан 150 meters. Карточка заведения удалена из справочника 2 ГИС.

«150 meters. Филиал временно не работает», — указано на сервисе.

Последняя публикация в соцсетях брендах датирована 17 сентября. Официальный сайт также не работает. По указанным номерам телефонам робот сообщает, что абонент недоступен.

Итальянское гастробистро открылось в Тюмени в 2023 году. Оно располагалось по адресу Республики, 26 в районе моста Влюбленных.

Продолжение после рекламы