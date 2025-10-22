Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Тюмени зрители не могут вернуть деньги за концерт, который не состоялся

22 октября 2025 в 12:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В программе должна была выступить певица Ирина Нельсон

В программе должна была выступить певица Ирина Нельсон

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменцы не могут вернуть деньги за концерт «Супер Диско Дэнс», который должен был состояться еще в апреле 2025 года. Тогда мероприятие отменили по техническим причинам. Об этом URA.RU рассказала одна из зрительниц Алиса Антонова.

«Билет я покупала еще в прошлом году. Концерт должен был состояться 21 апреля, в цирке. Но его отменили по техническим причинам. Билет стоил 2 900. Летом я писала в техподдержку и мне не ответили до сих пор», — делится Алиса Антонова.

Шоу «Супер Диско Дэнс» — сборный концерт отечественных звезд, популярных в 2000-е годы. В анонсе мероприятия указаны группы «Инфинити», «Стрелки», Plazma и Reflex. Стоимость билетов составляла от 1 500 до 7 000 рублей.

Продолжение после рекламы

На сайте тюменского цирка указано, что концерт перенесен по техническим причинам на новую дату, которая еще не обозначена. Все ранее купленные билеты будут действительны.

Корреспондент агентства связался с администрацией цирка. Там подтвердили, что концерт перенесен, но пока не отменен полностью. Точная дата также остается неизвестной. Покупатели могут вернуть деньги за билеты, приобретенные онлайн, отправив ответное письмо с подтверждением покупки.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал