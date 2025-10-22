В Тюмени зрители не могут вернуть деньги за концерт, который не состоялся

В программе должна была выступить певица Ирина Нельсон Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменцы не могут вернуть деньги за концерт «Супер Диско Дэнс», который должен был состояться еще в апреле 2025 года. Тогда мероприятие отменили по техническим причинам. Об этом URA.RU рассказала одна из зрительниц Алиса Антонова.

«Билет я покупала еще в прошлом году. Концерт должен был состояться 21 апреля, в цирке. Но его отменили по техническим причинам. Билет стоил 2 900. Летом я писала в техподдержку и мне не ответили до сих пор», — делится Алиса Антонова.

Шоу «Супер Диско Дэнс» — сборный концерт отечественных звезд, популярных в 2000-е годы. В анонсе мероприятия указаны группы «Инфинити», «Стрелки», Plazma и Reflex. Стоимость билетов составляла от 1 500 до 7 000 рублей.

Продолжение после рекламы

На сайте тюменского цирка указано, что концерт перенесен по техническим причинам на новую дату, которая еще не обозначена. Все ранее купленные билеты будут действительны.