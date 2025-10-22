В Тюмени зрители не могут вернуть деньги за концерт, который не состоялся
В программе должна была выступить певица Ирина Нельсон
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Тюменцы не могут вернуть деньги за концерт «Супер Диско Дэнс», который должен был состояться еще в апреле 2025 года. Тогда мероприятие отменили по техническим причинам. Об этом URA.RU рассказала одна из зрительниц Алиса Антонова.
«Билет я покупала еще в прошлом году. Концерт должен был состояться 21 апреля, в цирке. Но его отменили по техническим причинам. Билет стоил 2 900. Летом я писала в техподдержку и мне не ответили до сих пор», — делится Алиса Антонова.
Шоу «Супер Диско Дэнс» — сборный концерт отечественных звезд, популярных в 2000-е годы. В анонсе мероприятия указаны группы «Инфинити», «Стрелки», Plazma и Reflex. Стоимость билетов составляла от 1 500 до 7 000 рублей.
На сайте тюменского цирка указано, что концерт перенесен по техническим причинам на новую дату, которая еще не обозначена. Все ранее купленные билеты будут действительны.
Корреспондент агентства связался с администрацией цирка. Там подтвердили, что концерт перенесен, но пока не отменен полностью. Точная дата также остается неизвестной. Покупатели могут вернуть деньги за билеты, приобретенные онлайн, отправив ответное письмо с подтверждением покупки.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!