Тюменка с долгами бросившей ее 17 лет назад матери рассказала свою историю на федеральном канале

На федеральном канале вышла программа «Мужское / Женское», в которой приняли участие Таисия и Степан Павлюк из Тюмени. Брата и сестру бросила их мать, а спустя 17 лет на них повесили долги за дом, в котором они едва не погибли. Выпуск опубликован на сайте телеканала «Россия-1».

«После достижения совершеннолетия брат с сестрой узнали, что за ними числятся долги за коммунальные платежи их биологических родственников. В студии программы „Мужское / Женское“ узнаем, сколько всего детей у нерадивой матери, откуда появились долги у детей», — отмечено на сайте.

Ранее URA.RU рассказывало историю Таисии. Трехлетнюю девочку и ее двух младших братьев родная мать бросила в неотапливаемом бараке и уехала «с мужиками на лесовозе». В то же время ее лишили родительских прав. Девочку и ее брата взяла к себе их приюта тюменка Татьяна, а третий Брат Федор на тот момент остался в соцучреждении. Однако спустя 17 лет детям заблокировали счета и сообщили, что у них образовался долг за жилье, в котором их и бросили.

В студии «Мужское / Женское» Таисия и ее брат Степан впервые за 17 лет встретились с биологической матерью и увидели своего родного брата, с которым разлучились в детстве. Также оказалось, что у их родной матери появились четверо новых детей.

Ранее информационное агентство сообщало, что после публикации истории Таисии и ее семьи висевшие на детях долги списали, а банковские счета детей разблокировали.