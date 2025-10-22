Логотип РИА URA.RU
На крупной улице Тюмени несколько раз за три дня перекроют движение

В Тюмени проведут реконструкцию моста на Дамбовской
22 октября 2025 в 13:32
Перекрывать дорогу будут на время погрузки крупных конструкций

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Дамбовской в Тюмени временно остановят движение. Остановку проведут для ремонта мостового сооружения через протоку озера Оброчное, сообщает в telegram-канале пресс-служба городской администрации. 

«Ограничения будут действовать с 23 по 26 октября на время погрузки и транспортировки крупных балок пролетных строений. Погрузка каждой такой балки займет около 10 минут, между погрузками проезд будет открыт», — говорится в сообщении.

Власти города рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда. Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ изменится схема движения части городских маршрутов.

