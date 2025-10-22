На крупной улице Тюмени несколько раз за три дня перекроют движение

На улице Дамбовской в Тюмени временно остановят движение. Остановку проведут для ремонта мостового сооружения через протоку озера Оброчное, сообщает в telegram-канале пресс-служба городской администрации.

«Ограничения будут действовать с 23 по 26 октября на время погрузки и транспортировки крупных балок пролетных строений. Погрузка каждой такой балки займет около 10 минут, между погрузками проезд будет открыт», — говорится в сообщении.