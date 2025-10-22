Логотип РИА URA.RU
В Тюмени составили список самых переполненных школ

В Тюмени в список самых переполненных школ вошли учреждения №63, 65 и 92
22 октября 2025 в 10:24
Учебный процесс в этих школах организован в две смены



Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени назвали список самых переполненных школ — в их число вошли учреждения №63, 65 и 92. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре регионального правительства.

«Школы с наибольшим контингентом обучающихся (№63, №65, №92) расположены в микрорайонах с новостройками и имеют два корпуса, школа №92 — три корпуса. Учебный процесс в школах организован в две смены, как и в большинстве школ города с соблюдением всех требований санитарного законодательства», — сообщили в инфоцентре.

Ранее URA.RU писало, что в школах Тюменской области ввели средневзвешенную систему оценок. Это метод подсчета академической успеваемости, при котором каждый балл имеет свой «вес». Нововведение поделило родителей на два лагеря — одни выступили против инициативы, другие — поддержали проект.

