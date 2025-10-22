В Тюмени составили список самых переполненных школ

Учебный процесс в этих школах организован в две смены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени назвали список самых переполненных школ — в их число вошли учреждения №63, 65 и 92. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре регионального правительства.

«Школы с наибольшим контингентом обучающихся (№63, №65, №92) расположены в микрорайонах с новостройками и имеют два корпуса, школа №92 — три корпуса. Учебный процесс в школах организован в две смены, как и в большинстве школ города с соблюдением всех требований санитарного законодательства», — сообщили в инфоцентре.