Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Тюменский фермер провел убой коровы с опасной инфекцией

В Тюменской области выявили нарушение правил убоя инфицированных животных
22 октября 2025 в 13:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Животное с лейкозом забил фермер на территории собственного подворья

Животное с лейкозом забил фермер на территории собственного подворья

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский фермер самостоятельно провел убой коровы, зараженной вирусом лейкоза. Об этом сообщает на официальном сайте региональное управление Россельхознадзора. 

«В селе Петелино Ялуторовского района в октябре 2025 года выявлен случай убоя крупного рогатого скота, зараженного вирусом лейкоза. Нарушение зафиксировали в личном подсобном хозяйстве местного жителя», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, владелец хозяйства самостоятельно забил инфицированное животное, что противоречит ветеринарным требованиям. Ранее Россельхознадзор предотвратил ввоз в регион партии потенциально опасной рыбы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал