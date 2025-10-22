Тюменский фермер провел убой коровы с опасной инфекцией
Животное с лейкозом забил фермер на территории собственного подворья
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Тюменский фермер самостоятельно провел убой коровы, зараженной вирусом лейкоза. Об этом сообщает на официальном сайте региональное управление Россельхознадзора.
«В селе Петелино Ялуторовского района в октябре 2025 года выявлен случай убоя крупного рогатого скота, зараженного вирусом лейкоза. Нарушение зафиксировали в личном подсобном хозяйстве местного жителя», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, владелец хозяйства самостоятельно забил инфицированное животное, что противоречит ветеринарным требованиям. Ранее Россельхознадзор предотвратил ввоз в регион партии потенциально опасной рыбы.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!