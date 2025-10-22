В Тобольске восстановят здание времен Екатерины II
Новый собственник будет обязан сохранить исторический облик дома
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Один из старейших каменных домов Тобольска выставлен на продажу за 885 тысяч рублей. Торги организованы компанией ДОМ.РФ.
«Объект культурного наследия „Дом жилой“ конца XVIII века, особняк площадью 383 квадратных метра. Вид разрешенного использования — многоквартирные жилые дома», — говорится в документации торгов.
Дом расположен на улице Ленина, 22. Продажу осуществляют вместе с правом аренды земельного участка. Здание относится к числу исторически ценных объектов, однако на данный момент не эксплуатируется и находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, деформирован фундамент, кирпичная кладка разрушается, а в одном из углов выявлена крупная трещина. Коммуникации в доме отсутствуют.
Известно, особняк был возведен в 1770-х годах. В разные периоды дом принадлежал местным купцам, а впоследствии использовался для размещения полиции и управы. В соседнем здании временно проживал писатель Александр Радищев. Около двух лет назад дом был законсервирован, но теперь требует капитальной реставрации. Новый собственник обязан будет сохранить исторический облик здания в рамках законодательства об охране памятников. Ранее стало известно о том, что в Тобольске отреставрируют еще один объект культурного наследия.
