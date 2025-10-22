В Тобольске восстановят здание времен Екатерины II

Дом расположен на улице Ленина, 22. Продажу осуществляют вместе с правом аренды земельного участка. Здание относится к числу исторически ценных объектов, однако на данный момент не эксплуатируется и находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, деформирован фундамент, кирпичная кладка разрушается, а в одном из углов выявлена крупная трещина. Коммуникации в доме отсутствуют.

Известно, особняк был возведен в 1770-х годах. В разные периоды дом принадлежал местным купцам, а впоследствии использовался для размещения полиции и управы. В соседнем здании временно проживал писатель Александр Радищев. Около двух лет назад дом был законсервирован, но теперь требует капитальной реставрации. Новый собственник обязан будет сохранить исторический облик здания в рамках законодательства об охране памятников. Ранее стало известно о том, что в Тобольске отреставрируют еще один объект культурного наследия.