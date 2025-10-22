В Тюмени простятся с погибшим на СВО военкором
Похороны военкора Ивана Зуева пройдут в Тюмени 23 октября
22 октября 2025 в 10:45
Иван Зуев погиб в Запорожской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Тюмени пройдут похороны военкора Ивана Зуева, погибшего в Запорожской области 16 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Церемония прощания и похороны военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева пройдут в четверг, 23 октября. Прощание и похороны состоятся в Тюмени», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, как погиб Зуев. Гибель журналиста вызвала серьезный резонанс у властей и общественников.
