В Тюмени выступит группа «Отпетые мошенники»
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Группа «Отпетые мошенники» выступит в Тюмени на праздновании 25-летнего юбилея федеральной компании «Этажи». Концерт состоится 5 ноября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила риелтор агентства Юлия Васькина.
«На празднование юбилея приедут „Отпетые мошенники“. Торжественное мероприятие состоится 5 ноября в Доме культуры „Нефтяник“», — подтвердила сотрудница компании Васькина.
Как стало известно URA.RU от другого источника в компании, доступ на торжество будет ограничен: приглашены только топ-300 лучших сотрудников. Ранее агентство сообщало, что известная группа «Иванушки International» поздравила главу компании «Этажи» Ильдара Хусаинова. Музыканты записали для него видеопоздравление.
