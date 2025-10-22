В Тюмени выступит группа «Отпетые мошенники»

Группа «Отпетые мошенники» выступит в Тюмени на праздновании 25-летнего юбилея федеральной компании «Этажи». Концерт состоится 5 ноября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила риелтор агентства Юлия Васькина.

Как стало известно URA.RU от другого источника в компании, доступ на торжество будет ограничен: приглашены только топ-300 лучших сотрудников. Ранее агентство сообщало, что известная группа «Иванушки International» поздравила главу компании «Этажи» Ильдара Хусаинова. Музыканты записали для него видеопоздравление.