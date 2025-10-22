Логотип РИА URA.RU
В Тюмени подписали шесть важных для региона соглашений

22 октября 2025 в 12:41
Концессия принесет водоснабжение и водоотведение в новые муниципалитеты Тюменской области

Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Тюменской области Александр Моор подписал шесть концессионных соглашений. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Подписал первые шесть из шестнадцати концессионных соглашений, запланированных в этом году для развития систем водоснабжения и водоотведения в округах Тюменской области. В формат государственно-частного партнёрства вступают Бердюжский, Голышмановский, Нижнетавдинский, Тюменский (Каскаринское и Чикчинское муниципальные образования), Упоровский и Ярковский округа», — отметил он.

Известно, что в рамках соглашений построят и проведут реконструкцию крупных водоочистных сооружений, водозаборов и очистных станций, канализационных очистных сооружений, а также магистральных и квартальных сетей. Общий объем инвестиций составит 18 миллиардов рублей. Ранее в Тюмени начали строительство сетей для межвузовского кампуса.

