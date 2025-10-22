Власти Тюмени раскрыли, как будут ездить автобусы в ноябрьские праздники

Автобусы будут ездить по расписанию выходных дней Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени с 1 по 4 ноября 2025 года изменится расписание движения городского пассажирского транспорта. Об этом сообщила в telegram-канале пресс-служба тюменской администрации.

«1 ноября автобусы будут курсировать по графикам будних дней. Со 2 по 4 ноября — по графикам выходных», — говорится в сообщении.