Власти Тюмени раскрыли, как будут ездить автобусы в ноябрьские праздники
Автобусы будут ездить по расписанию выходных дней
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени с 1 по 4 ноября 2025 года изменится расписание движения городского пассажирского транспорта. Об этом сообщила в telegram-канале пресс-служба тюменской администрации.
«1 ноября автобусы будут курсировать по графикам будних дней. Со 2 по 4 ноября — по графикам выходных», — говорится в сообщении.
Изменения связаны с необходимостью обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание жителей и гостей города накануне и в дни праздников. Ранее стало известно о том, что три городских автобуса временно изменили маршруты.
