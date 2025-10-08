08 октября 2025

В ХМАО фонд капремонта заплатит 200 тысяч рублей после потопа в квартире

Собственники затопленной квартиры отсудили у Югорского фонда капремонта более 200 тысяч рублей
Радужнинский городской суд обязал Югорский фонд капремонта выплатить более 200 тысяч рублей собственникам квартиры, пострадавшим от затопления в августе 2024 года. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».

Причиной инцидента стал дефект на трубе холодного водоснабжения, установленной во время капитального ремонта в 2021 году. Гарантийный срок на момент аварии не истек. «Авария на трубопроводе системы ХВС произошла из-за брака резьбового соединения на полипропиленовой трубе, установленной подрядной организацией при проведении капитального ремонта», — говорится в сообщении.

Фонд признан ответственным, так как гарантийный срок выполненных работ на момент аварии еще не истек. Суд частично удовлетворил исковые требования собственников затопленной квартиры, общая сумма к взысканию составила порядка 220 тысяч рублей.

