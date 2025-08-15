«Кормят как в ресторане»: топ пермских санаториев с самым высоким рейтингом

По данным сайта «Яндекс Карты», в Пермском крае находится около 20 санаториев. Но только три из них получили высшую оценку гостей. Какие курорты предпочитают отдыхающие — в материале URA.RU.
«Демидково»
В санатории «Демидково», который расположен в Добрянском округе, гости высоко оценили лечение, разнообразную еду, наличие песчаного пляжа и интересные мероприятия. Несмотря среднюю оценку «5 звезд», клиенты курорта рассказали о недостатках. Например, бассейн стоит обновить и расширить, так как там не всем хватает места.
«Сосновый бор»
Среди детских курортов пермяки самую высокую оценку ставят «Сосновому бору», который находится в микрорайоне Гайва. Там есть не только детские смены, но и семейные заезды. Гостям нравятся чистые и уютные корпуса, разнообразные процедуры. Жители Гайвы пишут, что могут посещать бассейн курорта по доступным ценам.
«Ключи»
Курорт «Ключи» в одноименном селе Суксунского округа тоже имеет высокий рейтинг. Клиенты здравницы благодарят врачей, хвалят чистоту номеров и разнообразную культурную программу для взрослых и детей. По словам отдыхающих, кормят в санатории как в ресторане.
Ранее URA.RU рассказало, что в санатории «Сосновый бор» планируют построить новую гостиницу, SPA и стадион. После реконструкции курорт станет крупнейшей детской здравницей региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!