12 октября 2025

Бизнесмены ХМАО ринулись скупать склады

У югорчан вырос спрос на покупку складов
У югорчан вырос спрос на покупку складов Фото:

Предприниматели Югры стали активнее покупать складские помещения. С начала 2025 года спрос на эту недвижимость вырос более чем на 70%, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«В сегменте продажи спрос сильнее всего вырос в Ханты-Мансийском автономном округе (+73%)», — говорится в исследовании. Югра оказалась на первом месте в десятке российских регионов. Арендой складов предприниматели наоборот стали интересоваться реже. Но падение составило лишь около 2% в целом по стране.

Ситуацию со спросом на подобную недвижимость связывают с развитием отрасли логистики. Работодатели стали активнее интересоваться не только покупкой складских помещений, но и дополнительными работниками.

«Компании все активнее привлекают временных сотрудников в логистику и на склады. Это связано с постоянным ростом онлайн-торговли и необходимостью быстро закрывать пики спроса», — уточняет директор «Авито Подработки» Сергей Яськин.

Среди популярных вакансий оказались водители грузового транспорта, стикеровщики, кладовщики. Наблюдается также интерес работодателей к фасовщикам и упаковщикам.

