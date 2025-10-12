Бизнесмены ХМАО ринулись скупать склады

Предприниматели Югры стали активнее покупать складские помещения. С начала 2025 года спрос на эту недвижимость вырос более чем на 70%, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«В сегменте продажи спрос сильнее всего вырос в Ханты-Мансийском автономном округе (+73%)», — говорится в исследовании. Югра оказалась на первом месте в десятке российских регионов. Арендой складов предприниматели наоборот стали интересоваться реже. Но падение составило лишь около 2% в целом по стране.
Ситуацию со спросом на подобную недвижимость связывают с развитием отрасли логистики. Работодатели стали активнее интересоваться не только покупкой складских помещений, но и дополнительными работниками.
«Компании все активнее привлекают временных сотрудников в логистику и на склады. Это связано с постоянным ростом онлайн-торговли и необходимостью быстро закрывать пики спроса», — уточняет директор «Авито Подработки» Сергей Яськин.
Среди популярных вакансий оказались водители грузового транспорта, стикеровщики, кладовщики. Наблюдается также интерес работодателей к фасовщикам и упаковщикам.
