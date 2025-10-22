В Кургане проведен ремонт дорожного полотна и тротуаров на улице Гагарина. На участке до улицы Пугачева изменена схема организации дорожного движения, сообщили в пресс-службе администрации города.

«По улице Гагарина заменены выравнивающий и верхний слои асфальта. Это было необходимо, чтобы привести асфальтобетонное покрытие в соответствие с современными стандартами. Кроме того, от Аэропорта до улицы Куйбышева произведена замена бортового камня на гранитный. На данном участке установлены дорожные знаки, нанесена разметка, восстановлены тротуары. Благоустроены газоны. После ремонта на участке улицы Гагарина, от путепровода до улицы Пугачева, изменена схема организации дорожного движения», — указано в сообщении Telegram-канале мэрии.