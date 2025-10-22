Мэрия Кургана отчиталась о ремонте улицы Гагарина. Фото
На улице Гагарина после ремонта дороги изменилась схема движения автотранспорта
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
В Кургане проведен ремонт дорожного полотна и тротуаров на улице Гагарина. На участке до улицы Пугачева изменена схема организации дорожного движения, сообщили в пресс-службе администрации города.
«По улице Гагарина заменены выравнивающий и верхний слои асфальта. Это было необходимо, чтобы привести асфальтобетонное покрытие в соответствие с современными стандартами. Кроме того, от Аэропорта до улицы Куйбышева произведена замена бортового камня на гранитный. На данном участке установлены дорожные знаки, нанесена разметка, восстановлены тротуары. Благоустроены газоны. После ремонта на участке улицы Гагарина, от путепровода до улицы Пугачева, изменена схема организации дорожного движения», — указано в сообщении Telegram-канале мэрии.
В числе изменений на улице: выделена отдельная полоса движения маршрутно-пассажирского транспорта от железнодорожного путепровода до улицы Крупская. Движение транспортных потоков от улицы Пугачева до улицы Крупской организовано в две полосы, ранее была одна. Это позволит повысить пропускную способность дороги.
В Кургане отремонтировали улицы Гагарина
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!