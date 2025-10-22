Федеральный застройщик довел курганцев до страданий: жильцы элитного дома судятся с девелопером

Жильцы элитного дома в Кургане подают массовые жалобы на застройщика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жильцы элитного дома, который расположен на улице Коли Мяготина, подали более 50 жалоб в разные надзорные органы и суды на компанию-застройщика «Брусника». Все из-за проблем с качеством строительства. Люди требуют устранить неисправности и компенсировать материальный и моральный вред, связанный с недостатками в квартирах и общих помещениях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами пострадавшие.

«За лето в мою квартиру представители „Брусники“ приходили 16 раз. А сделали по факту — ноль. Мы буквально выпрашиваем у них устранения дефектов при строительстве. Только сейчас, когда уже есть положительные решения суда на наши иски, представители застройщика и пошли на диалог, но дальше разговоров пока ничего не сделано. Мы своими силами пытаемся ремонтировать и кровлю и все остальное», — сетуют собственники квартир.

Информация нашла подтверждение на сайте городского суда, только здесь зарегистрировано 39 исков к компании-застройщику «Брусника». В своих жалобах жильцы указывают, что в квартирах «текут» окна, от балконов несет холодом, протекает кровля, из-за чего стены промокают и отваливается штукатурка. Этой осенью в одной из квартир произошло возгорание из-за замыкания электропроводки. Люди настаивают на полном устранении строительных дефектов. По решению суда компания обязана исправить все недостатки, уплатить неустойку жильцам, размер которой варьируется от сотен до миллионов рублей. Некоторым жильцам организация должна выплатить десятки тысяч рублей за компенсацию морального вреда.

В пресс-службе ООО «Брусника» признают — в проекте есть проблемы: «Мы, как правило, стараемся решить их в досудебном порядке, если не получается — переходим в правовое поле. Из-за ряда обстоятельств мы иногда не успеваем устранить недостатки вовремя, но порой собственники целенаправленно эскалируют ситуацию, пытаясь дополнительно заработать. Жители сегодня скорее негативно настроены к компании и предпочитают идти сразу в суд, а не на диалог. Мы же настроены на решение проблем. И обязательно устраним недостатки за свой счет. И, безусловно, все решения суда будут исполнены в полном объеме».

Ранее URA.RU писало, что в элитной новостройке Кургана жильцы массово жаловались на серьезные строительные дефекты. Собственники столкнулись с протечками крыши, подтоплением подвала, плесенью, неработающей вентиляцией и искрящимися электрощитками. Одну из квартир еще до заселения признали непригодной для жизни. Кроме того, претензии горожан касались работы управляющей компании и некачественных ремонтов. Между УК и собственниками развернулась целая битва: жильцы отказались от услуг организации, но та не хочет уходить.