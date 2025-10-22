Логотип РИА URA.RU
Студентка КГУ увеличила свою стипендию на 10 тысяч рублей

22 октября 2025 в 11:39
Мария Коваль вошла в число победителей программы «Инвестиции в будущее»

Мария Коваль вошла в число победителей программы «Инвестиции в будущее»

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Третьекурсница института экономики и права КГУ Мария Коваль стала стипендиатом Совета финансового рынка в рамках программы «Инвестиции в будущее». Об этом сообщили в пресс-службе Курганского госуниверситета. 

«С сентября 2025 года по август 2026 года Мария Коваль будет получать ежемесячно по десять тысяч рублей. Годовой размер стипендии составит 120.000 рублей. Для участия в стипендиальной программе необходимо не только учиться на „отлично“, но и иметь значимые научные достижения», — уточнили в пресс-службе КГУ.

Мария Коваль обучается по направлению «Экономика и управление», профиль «Финансы и кредит», и по всем критериям прошла строгий отбор. Стипендиальная программа Совета финансового рынка — одна из крупнейших в России. Она реализуется при поддержке крупных финансовых организаций и направлена на формирование кадрового резерва для отрасли. Претендовать на стипендию могут студенты профильных вузов со всей страны, показавшие высокие результаты в учебе и исследованиях.

Мария Коваль вошла в число победителей Стипендиальной программы «Инвестиции в будущее»

Фото: telegram-канал «КГУ комьюнити»

Для справки: программа «Инвестиции в будущее» действует с 2021 года и объединяет корпоративные и именные стипендии для студентов экономических, финансовых и юридических специальностей.

