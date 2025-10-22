На перекрестке улиц Пролетарская — Гоголя в Кургане начал работу новый магазин-закусочная Фото: Ярослава Махова © URA.RU

В Кургане на перекрестке улиц Пролетарская — Гоголя начал работу новый магазин-закусочная. Он расположился на месте закрытого ранее сетевого магазина «Жизньмарт». Открытие состоялось после обновления торгового зала и продукции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

По словам журналиста, новое заведение сочетает функции магазина и кафе. «В Кургане на месте бывшего сетевого магазина „Жизньмарт“ на перекрестке улиц Пролетарская — Гоголя открылся другой магазин-закусочная, где можно перекусить готовой едой или выпить напитки, в том числе кофе. Открытие состоялось после обновления зала и ассортимента», — передал корреспондент URA.RU.

Посетителям предлагают блюда домашней кухни, свежую выпечку и разнообразные напитки. В зале оборудованы столы для быстрого перекуса, а также предусмотрена зона самообслуживания.

