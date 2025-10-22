В Кургане на месте «Жизньмарт» открылся другой магазин-закусочная. Фото
На перекрестке улиц Пролетарская — Гоголя в Кургане начал работу новый магазин-закусочная
Фото: Ярослава Махова © URA.RU
В Кургане на перекрестке улиц Пролетарская — Гоголя начал работу новый магазин-закусочная. Он расположился на месте закрытого ранее сетевого магазина «Жизньмарт». Открытие состоялось после обновления торгового зала и продукции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
По словам журналиста, новое заведение сочетает функции магазина и кафе. «В Кургане на месте бывшего сетевого магазина „Жизньмарт“ на перекрестке улиц Пролетарская — Гоголя открылся другой магазин-закусочная, где можно перекусить готовой едой или выпить напитки, в том числе кофе. Открытие состоялось после обновления зала и ассортимента», — передал корреспондент URA.RU.
Посетителям предлагают блюда домашней кухни, свежую выпечку и разнообразные напитки. В зале оборудованы столы для быстрого перекуса, а также предусмотрена зона самообслуживания.
В Кургане магазин сети «Жизньмарт» на улице Пролетарской ранее начали переоборудовать под кофейню, что подтвердил читатель URA.RU. Горожане также обсуждали возможное закрытие других объектов сети, однако в пресс-службе организации эти слухи опровергли, уточнив, что магазин на улице Гоголя продолжает работу в обычном режиме. По информации источника, кофейня откроется на месте магазина на Пролетарской, а сеть якобы может полностью покинуть город с января 2026 года. В компании пояснили, что по данному филиалу ведутся переговоры с партнером, окончательного решения пока не принято.
- Э тэйбл22 октября 2025 11:36Опять какая-то закусочная. Кто там, местные алкоголики будут закусывать? Слушайте, сколько там этих булочных, как они там,пиццерий, шаурмячных, рюмочных, кафешек. Во-истину весь мир голодных и рабов Потом на смекте сидят, а ещё хуже в инфекционке с пищевым отравлением.