Подросток загадочно пропал в свердловском городе, его разыскивают силовики. Фото

В Невьянске без вести пропал 16-летний подросток
22 октября 2025 в 09:50
Парня не могут найти с 19 октября (архивное фото)

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Невьянске (Свердловская область) сотрудники полиции объявили в розыск 16-летнего Ивана Танделова. Молодого человека не могут найти с 19 октября, рассказали URA.RU в МО МВД России «Невьянский».

«Подросток ушел из дома 19 октября, ориентировочно в 08:30», — пояснили в ведомстве. Сообщить о местонахождении парня можно по телефонам дежурной части: 02, +7 (34356) 4-23-17.

Рост пропавшего — 174 сантиметра, среднее телосложение, русые волосы, стрижка «под ноль». Был одет в серую спортивную куртку, черную безрукавку, голубые джинсы, белые кроссовки.

Фото: МО МВД России «Невьянский»

