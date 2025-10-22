В Ревде (Свердловская область) по дороге в Среднеуральский медеплавильный завод в результате выезда водителя Lada на встречку случилось ДТП с четырьмя машинами. Пострадали два человека, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Водитель Lada-2113 не справился с управлением и допустил выезд на встречку, где совершил столкновение с автомобилем Lada Granta», — пояснили в ведомстве. После столкновения легковушек Granta врезалась в стоявший на парковке Peugeot. В этот момент Lada-2113 влетела в движущийся Chevrolet Klan.