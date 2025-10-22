Под Екатеринбургом водитель «Лады» вылетел на встречку и устроил массовое ДТП. Фото
В аварии пострадали два человека (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ревде (Свердловская область) по дороге в Среднеуральский медеплавильный завод в результате выезда водителя Lada на встречку случилось ДТП с четырьмя машинами. Пострадали два человека, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Водитель Lada-2113 не справился с управлением и допустил выезд на встречку, где совершил столкновение с автомобилем Lada Granta», — пояснили в ведомстве. После столкновения легковушек Granta врезалась в стоявший на парковке Peugeot. В этот момент Lada-2113 влетела в движущийся Chevrolet Klan.
Пострадали водители отечественных легковушек, их госпитализировали. На месте аварии работают инспекторы ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
