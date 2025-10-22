В Екатеринбурге посадили рецидивиста, зарезавшего пару в квартире

Алексей Рыжков находится под стражей с осени 2024 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский областной суд вынес приговор Алексею Рыжкову, обвиняемому в убийстве Ольги Федотовой и Алексея Куйвашева в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Рыжкова приговорили к 20 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить по два миллиона рублей каждому из трех потерпевших.

По версии следствия, преступление произошло в ночь на 21 ноября 2024 года. Рыжков распивал спиртное вместе с Федотовой и ее новым возлюбленным. В какой-то момент Ольга начала высказывать экс-любовнику претензии за то, что он грубо с ней обращался и бил. Женщина попросила Куйвашева разобраться с бывшим. Мужчины стали драться, Рыжков жестоко избил оппонента и Федотову, а потом зарезал их.

Рыжков ранее уже был судим за убийство, кражу и угон автомобиля. Совершив последнее преступление, он попытался уехать в другой регион, но по пути машина сломалась, и он поймал попутку. Его задержали на трассе в Красноуфимском районе. После задержания он попросился на СВО, ему отказали из-за состояния здоровья.

Алексей Куйвашев, как выяснилось позже, является племянником бывшего свердловского губернатора Евгения Куйвашева. «У меня был муж Юрий Владимирович Куйвашев — сводный брат Евгения Куйвашева. Супруг умер в 2000-х, он не особо общался [с бывшим губернатором], я с ним тоже не общалась», — объясняла URA.RU мама погибшего.