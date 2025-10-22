В Екатеринбурге попросили реабилитировать экс-главу школы, где насиловали детей

Наталья Поддубная покинула пост директора школы после секс-скандала Фото: Илья Московец © URA.RU

Уголовное дело Натальи Поддубной, бывшего директора екатеринбургской спецшколы №124, где вскрылись факты сексуального насилия, потребовали закрыть, а женщину реабилитировать. Соответствующее ходатайство в следственные органы направила ее адвокат Юлия Лаптева.

Скандал в образовательном учреждении разразился весной 2023 года. Один из учеников сбежал и рассказал о «товарищеских судах», которые творились в стенах школы. По его словам, один из педагогов якобы заставлял старшеклассников насиловать других за провинности — троих учеников отправили в колонию. Поддубной следствие вменило ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). В мае 2024-го она получила 11 месяцев исправительных работ. Позже Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор в связи с выявленными нарушениями. Дело вернули на повторное рассмотрение в облсуд, но оттуда оно ушло прокурору для устранения ошибок.

«С момента возвращения дела прокурору прошло уже более четырех месяцев. До настоящего времени уголовное дело не передано в суд. Более того, не было проведено ни одного следственного действия. 25 июля я заявила ходатайство о прекращении дела, следователь его принял, но ничего не сделал. После этого мы обратились в суд. Доказательств вины Поддубной нет», — уточнила URA.RU адвокат Лаптева.

