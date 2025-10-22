В общежитии Екатеринбурга внезапно скончался студент

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи Фото: Илья Московец © URA.RU

В екатеринбургском общежитии Уральского политехнического колледжа внезапно скончался студент. Трагедия произошла 17 октября, сказал источник URA.RU, близкий к силовой среде.

«Соседи долго стучались к нему, но он не открывал двери. Решили вскрыть ее, оказалось, что парень мертв», — сообщил источник.