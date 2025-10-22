Паслер провел целый день с мэрами: что обсуждали за закрытыми дверями

Губернатор призвал внедрять успешные кейсы на грядущих выборах Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 21 октября провел целый день с мэрами городов в санатории «Гранатовая бухта» в Сысерти. Чиновники, в частности, проанализировали итоги недавних губернаторских выборов — разбирали кейсы успешных градоначальников и тех, на чьей территории результаты голосования были плохими. Подробности URA.RU рассказали несколько участников встречи.

Встреча проходила в формате тимбилдинга. Были проанализированы успешные практики, а также разобраны кейсы тех, кто показал плохие показатели по явке и «качеству» голосования за основного кандидата на выборах губернатора 12-14 сентября.

Успешный опыт рекомендовали использовать в ходе подготовки к выборам в Госдуму и свердловское заксобрание, которые намечены на 2026 год. Однако, как уточнил другой собеседник URA.RU, конкретных установок, что пора начинать работу, не прозвучало. «Сказали проанализировать работу на губернаторских выборах и внедрять успешные кейсы», — сказал источник.

В течение дня Паслер не ограничился формальным вступительным словом, а принимал активное участие в обсуждении, общался с мэрами лично. «Все было очень по-деловому и ровно — без похвальбы и без порицаний», — отметил собеседник. Вечером традиционно была неформальная часть — мэры пошли играть в волейбол.