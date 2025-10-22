Дмитрий Брекоткин стал звездой TikTok, сам того не зная
Брекоткин не слышал о новых трендах в TikTok
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Один из самых ярких участников «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин внезапно стал популярным среди школьников. Волна хайпа пришла после релиза песни brekotkin рэпера «Грязно хаслил». Она стала вирусной в TikTok, однако сам актер в разговоре с URA.RU пояснил, что об этом даже не знает.
«Дмитрий Брекоткин, ты такой прикольный. Кому-то нравится Рожков, но для меня он пепсикольный», — следует из текста песни. Трек подхватили сотни пользователей, начав сниматься под него. Коллеги артиста тоже поддерживают новый тренд в комментариях под публикациями.
Сам Брекоткин не знает, что стал мегапопулярным у школьников. «Вообще ничего об этом не слышал и не знаю. Но теперь приму к сведению», — сказал корреспонденту агентства актер.
