Общество

ЖКХ и Городская среда

В Екатеринбурге появился новый способ инвестирования в город — подобного в России нет

В Екатеринбург начали инвестировать с помощью цифровых финансовых активов
22 октября 2025 в 10:55
ЦФА служат альтернативой традиционным ценным бумагам

ЦФА служат альтернативой традиционным ценным бумагам

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал первый в России проект по финансированию социальной инфраструктуры с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) на базе технологии блокчейн. Компания «Брусника» совместно со Сбером предложили горожанам инвестировать на обустройство дома фабриканта Злоказова под культурно-образовательную функцию. Он находится в Литературном квартале, рассказали URA.RU представители застройщика.

«Поддержать проект сможет любой горожанин, заинтересованный в развитии современного социокультурного образования, обладающий статусом квалифицированного инвестора и зарегистрированный на соответствующей площадке. Срок вложений — три года. Инвесторы получат фиксированную ставку в 17%», — пояснили в компании.

ЦФА, используемые в проекте, разрабатываются под контролем Банка России. Такие цифровые инструменты упрощают доступ к инвестициям для физлиц и обеспечивают прозрачность финансовых потоков. В Сбере подчеркнули, что участие банка в проекте связано с интересом к применению новых финансовых технологий в развитии города. Зампредседателя Уральского Сбербанка Анна Салеева отметила, что подобные проекты позволяют жителям вкладываться в значимые для города инициативы, связанные с культурой, образованием и сохранением исторического наследия.

Комплексная реставрация усадьбы Злоказова обошлась «Бруснике» более чем в 150 миллионов рублей. Работы по восстановлению объекта культурного наследия заняли свыше двух лет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Комментарии (1)
  • Валерий Геннадьевич
    22 октября 2025 11:06
    А зачем они собирают деньги на уже выполненную реконструкцию? Может, интереснее было бы вложиться в новый объект? Предложите Пиличеву на Салют! Ионин возможно поддержит
Добавить комментарий
