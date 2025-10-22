В Екатеринбурге появился новый способ инвестирования в город — подобного в России нет

ЦФА служат альтернативой традиционным ценным бумагам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал первый в России проект по финансированию социальной инфраструктуры с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) на базе технологии блокчейн. Компания «Брусника» совместно со Сбером предложили горожанам инвестировать на обустройство дома фабриканта Злоказова под культурно-образовательную функцию. Он находится в Литературном квартале, рассказали URA.RU представители застройщика.

«Поддержать проект сможет любой горожанин, заинтересованный в развитии современного социокультурного образования, обладающий статусом квалифицированного инвестора и зарегистрированный на соответствующей площадке. Срок вложений — три года. Инвесторы получат фиксированную ставку в 17%», — пояснили в компании.

ЦФА, используемые в проекте, разрабатываются под контролем Банка России. Такие цифровые инструменты упрощают доступ к инвестициям для физлиц и обеспечивают прозрачность финансовых потоков. В Сбере подчеркнули, что участие банка в проекте связано с интересом к применению новых финансовых технологий в развитии города. Зампредседателя Уральского Сбербанка Анна Салеева отметила, что подобные проекты позволяют жителям вкладываться в значимые для города инициативы, связанные с культурой, образованием и сохранением исторического наследия.

