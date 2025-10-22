В Екатеринбурге появился новый способ инвестирования в город — подобного в России нет
ЦФА служат альтернативой традиционным ценным бумагам
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Екатеринбурге стартовал первый в России проект по финансированию социальной инфраструктуры с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) на базе технологии блокчейн. Компания «Брусника» совместно со Сбером предложили горожанам инвестировать на обустройство дома фабриканта Злоказова под культурно-образовательную функцию. Он находится в Литературном квартале, рассказали URA.RU представители застройщика.
«Поддержать проект сможет любой горожанин, заинтересованный в развитии современного социокультурного образования, обладающий статусом квалифицированного инвестора и зарегистрированный на соответствующей площадке. Срок вложений — три года. Инвесторы получат фиксированную ставку в 17%», — пояснили в компании.
ЦФА, используемые в проекте, разрабатываются под контролем Банка России. Такие цифровые инструменты упрощают доступ к инвестициям для физлиц и обеспечивают прозрачность финансовых потоков. В Сбере подчеркнули, что участие банка в проекте связано с интересом к применению новых финансовых технологий в развитии города. Зампредседателя Уральского Сбербанка Анна Салеева отметила, что подобные проекты позволяют жителям вкладываться в значимые для города инициативы, связанные с культурой, образованием и сохранением исторического наследия.
Комплексная реставрация усадьбы Злоказова обошлась «Бруснике» более чем в 150 миллионов рублей. Работы по восстановлению объекта культурного наследия заняли свыше двух лет.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
- Валерий Геннадьевич22 октября 2025 11:06А зачем они собирают деньги на уже выполненную реконструкцию? Может, интереснее было бы вложиться в новый объект? Предложите Пиличеву на Салют! Ионин возможно поддержит