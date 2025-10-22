«Отложите поездку!»: гаишники срочно обратились к свердловчанам
Инспекторы рассказали о правилах езды во время заморозков
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сотрудники Госавтоинспекции призвали жителей Свердловской области воздержаться от поездок на летней резине во время новых и утренних заморозков. В пресс-службе ведомства напомнили, что в такую погоду не стоит обманывать себя дневным теплом.
«Владельцам летней резины: такие поездки крайне опасны. Отложите поездку до прогрева дорог!» — пояснили там. Остальным водителям посоветовали снижать скорость до минимума, увеличить дистанцию в два-три раза, резко не поворачивать и дожидаться, пока пешеход полностью перейдет проезжую часть.
А пешеходам настоятельно рекомендовали, переходя дорогу, смотреть по сторонам и надевать обувь с нескользящей подошвой. «Переходите дорогу только в установленных местах», — подчеркнули в ГАИ.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!