Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Легковушка улетела в котлован из-за гололеда на Объездной в Екатеринбурге, есть погибший. Фото

Легковушка улетела в котлован из-за гололеда на Объездной в Екатеринбурге
22 октября 2025 в 08:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На этом участке дороги коммунальщики меняли трубы

На этом участке дороги коммунальщики меняли трубы

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на Объездной дороге ВАЗ-2114 с четырьмя молодыми парнями внутри слетела с дороги и упала в котлован, вырытый коммунальщиками. Один из пассажиров погиб, остальные в больнице, рассказал URA.RU очевидец.

«Вероятно, водитель не справился с управлением — машина была на летней резине, а на этом участке гололед», — поделился собеседник. Все пострадавшие — 2003 года рождения, трое госпитализированы в 36 больницу. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют обстоятельства происшествия, рассказали URA.RU в ведомстве.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/6

Фото: ИА «Ночные новости»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал