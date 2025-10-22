Легковушка улетела в котлован из-за гололеда на Объездной в Екатеринбурге, есть погибший. Фото
На этом участке дороги коммунальщики меняли трубы
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге на Объездной дороге ВАЗ-2114 с четырьмя молодыми парнями внутри слетела с дороги и упала в котлован, вырытый коммунальщиками. Один из пассажиров погиб, остальные в больнице, рассказал URA.RU очевидец.
«Вероятно, водитель не справился с управлением — машина была на летней резине, а на этом участке гололед», — поделился собеседник. Все пострадавшие — 2003 года рождения, трое госпитализированы в 36 больницу. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют обстоятельства происшествия, рассказали URA.RU в ведомстве.
Фото: ИА «Ночные новости»
