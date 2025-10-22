Логотип РИА URA.RU
Общество

«Оружие досталось от отца»: появились подробности дела свердловского экс-мэра

Бывшего мэра Красноуфимска Конева подозревают в незаконном хранении оружия отца
22 октября 2025 в 08:30
Михаил Конев находится под стражей почти месяц

Михаил Конев находится под стражей почти месяц

Фото: соцсети Конева

Фото: соцсети Конева

Бывшего мэра Красноуфимска (Свердловская область) Михаила Конева могут подозревать в незаконном хранении оружия, которое ему досталось от отца. Такую версию (официально не подтвержденную) URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным органам.

По его словам, Конев скоро может выйти из следственного изолятора, куда попал 27 сентября. Говорит ли это о том, что экс-чиновник признал вину, собеседник пояснить не смог. В районный суд материалы об изменении (или продлении) меры пресечения пока не поступали, сообщили URA.RU в инстанции. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.

Как писало URA.RU, Конева задержали 26 сентября — через день после отставки. Силовики обвинили его в превышении должностных полномочий. Также он может подозреваться в мошенничестве, говорил источник. 

По предварительным данным, Конев якобы мог фиктивно трудоустроить на работу председателя гордумы Анатолия Худякова, для которого в мэрии специально ввели новую должность — замдиректора ЖКУ по общим вопросам. Следствие считает, что за три года он мог заработать свыше двух миллионов рублей. Все новости по уголовному делу агентство собирает в этом сюжете.

О задержании Худякова стало известно весной. Силовики скрутили его прямо во время заседания одной из комиссий. Предварительно, ему могут вменять мошенничество. Пост спикера думы он занял в 2021-м, а до этого трудился в ГАИ.

Материал из сюжета:

Уголовное дело экс-мэра Красноуфимска Конева

