В Перми минувшей ночью жителям домов в районе перекрестка улиц Крисанова и Пермской не давали спать дорожные рабочие. Уже около 23:00 людей напугал шум отбойного молотка, который некоторые сравнили с автоматными очередями.

«Это вообще нормально в почти ночное время? Велись какие-то дорожные работы, как я поняла, когда выглянула с балкона. В темноте было не разглядеть. Но вот отбойный молоток слышно даже при закрытых окнах. Пришлось использовать беруши, чтобы хоть как-то уснуть», — рассказала URA.RU жительница дома, расположенного рядом, Татьяна.