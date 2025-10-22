Ночью пермяков напугали «автоматные очереди». Видео
Подобные работы должны вестись днем, уверены пермяки
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Перми минувшей ночью жителям домов в районе перекрестка улиц Крисанова и Пермской не давали спать дорожные рабочие. Уже около 23:00 людей напугал шум отбойного молотка, который некоторые сравнили с автоматными очередями.
«Это вообще нормально в почти ночное время? Велись какие-то дорожные работы, как я поняла, когда выглянула с балкона. В темноте было не разглядеть. Но вот отбойный молоток слышно даже при закрытых окнах. Пришлось использовать беруши, чтобы хоть как-то уснуть», — рассказала URA.RU жительница дома, расположенного рядом, Татьяна.
URA.RU направило запрос к краевым и городским властям, чтобы выяснить, кто организовал ночные работы в центре Перми. Ответ ожидается.
