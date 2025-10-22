Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

В Пермском крае задержан начальник следственного отдела

22 октября 2025 в 14:04
Чепкасова доставили в Пермь

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) задержали начальника следственного отдела СУ СКР Павла Чепкасова. Его подозревают в превышении полномочий и подделке документов.

«В Чайковском задержан начальник следственного отдела СКР Павел Чепкасов. Ему инкриминируется превышение полномочий и фальсификация документов следствия», — пишет Properm со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что для проведения следственных мероприятий Чепкасова привезли в Пермь. В ближайшее время в суд будет подано ходатайство об избрании меры пресечения. По данным источников URA.RU, Чепкасов достал из дела документы о привлечении лица к ответственности. Агентство направило запрос в пресс-службу СУ СК России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

