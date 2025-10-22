Еще в одном округе Пермского края вводят туристический налог

Налог составит 1% от суммы услуги проживания Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Нытвенском округе Пермского края будет введен туристический налог. Решение одобрили депутаты местной Думы на сегодняшнем заседании, сообщает telegram-канал «На местах».

«Взимать налог будут с организаций и физлиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах. Размер налога составит 1% от стоимости услуг», — сообщается в посте.

При этом плата не будет взиматься с местных жителей, несовершеннолетних и работников организаций, зарегистрированных на территории округа. Поступления от налога планируются на уровне 300 тысяч рублей ежегодно.

