В результате гидроудара в пермском городе наступил коммунальный коллапс

Отопление отключили во многих домах Чайковского Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

В Чайковском Пермского края в результате гидроудара в десятках домов произошли порывы системы горячего водоснабжения и отопления. Об этом сообщает управляющая компания ООО «КИТ» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В нашу аварийную службу начали поступать большое количество жалоб на порывы сетей. На данный момент поступили заявки из 25 многоквартирных домов. Произошли массовые затопления горячей водой. Пострадало имущество жителей. Первичный анализ позволяет сделать вывод о том, что виновником следует считать местную ресурсоснабжающую организацию ПАО „Т Плюс“, по вине которой произошел гидроудар» — говорится в посте.

Гидроудар (гидравлический удар) — это скачок давления в системе, заполненной жидкостью, вызванный быстрым изменением скорости ее потока. Может возникать при резком закрытии или открытии задвижки. По версии ООО «КИТ», причиной гидроудара стали манипуляции ПАО «Т Плюс» с системой теплоснабжения города.

Продолжение после рекламы