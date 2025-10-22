Воевал в Чечне и помог раскрыть убийство Политковской: чем запомнился пермский депутат Чулошников

Владимир Чулошников в краевом парламенте работал с 2012 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ушедший из жизни депутат пермского законодательного собрания Владимир Чулошников является заслуженным сотрудником органов МВД. В милицию он пришел в 1982 году, участвовал во многих вооруженных конфликтах: в Абхазии, Нагорном Карабахе, Чечне. Службе в милиции Чулошников посвятил целую книгу. Чем еще запомнился пермякам народный избранник — в материале URA.RU

Учился Политехе, но связал жизнь со службой милиции

Владимир Чулошников родился 8 октября 1958 года в поселке Ергач Кунгурского района Пермской области. Окончив в 1976 году школу, он поступил в Пермский железнодорожный техникум, но спустя год поступил в Политех, где получил диплом горного инженера. Чулошников поехал добывать нефть в Полазну, но его карьера резко изменилась — комсомол отправил молодого специалиста в соседнюю Добрянку. Там Чулошников служил в отделе уголовного розыска, который впоследствии и возглавил.

Боролся с криминалом и побывал в «горячих точках»

В 1991 году Чулошников пошел на повышение. Сначала возглавил отдел по раскрытию преступлений против личности в аппарате уголовного розыска Пермской области, затем руководил аналогичным отделом, но уже в УВД по Перми. В 1993 году окончил Высшую юридическую заочную школу МВД РФ.

В 1997 году Чулошников снова перешел в областное УВД, где в 2005 году дослужился до начальника криминальной милиции. В ноябре 2009 года Указом Президента РФ присвоено звание генерал-майор милиции. За время службы в органах МВД он несколько раз побывал в «горячи точках»: Абхазии, Азербайджане, Нагорном Карабахе, Чечне.

Стал депутатом от ЕР, но перешел в КПРФ

В политику Чулошников пришел в 2012 году, получил мандат депутата законодательного собрания Пермского края от ЕР. Место в краевом парламенте досталось ему в результате перехода на пост вице-премьера регионального правительства Алексея Чибисова. Бывший силовик не являлся единороссом, а в партийный список попал как представитель ОНФ. В 2016 году на фоне истечения срока депутатских полномочий появились слухи и его переходе в стан КПРФ. Впоследствии эта версия подтвердилась.

Работал журналистом на Ближнем Востоке и написал книгу

В 2015 году депутат Чулошников отправился на Ближний Восток в качестве военкора от пермской газеты «Местное время». Он побывал в Сирии и Ливане, выпустив по итогам служебной командировки цикл статей о жизни мирного населения этих странах. За журналистскую работу Чулошников был удостоен премии «Лучший военный корреспондент». В 2023 году депутат выпустил автобиографическую книгу «Будем жить!» В ней он рассказал о службе в милиции, поделился воспоминаниями о трудностях и достижениях. Соавтором книги стал коллега Чуловшникова по службе в органах МВД, экс-депутат Пермской гордумы Павел Фадеев.

Помог раскрыть убийство Политковской и получил наградной пистолет

Наградной «Макаров» вручил пермскому силовику тогдашний глава МВД Рашид Нургалиев Фото: Илья Московец © URA.RU

Владимир Чулошников за службу в милиции награжден орденом Почета, имеет почетные звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ», «Ветеран боевых действий». Также он отмечен благодарственной грамотой от Следкома «за оказание практической помощи» следователям при крушении в Перми самолета «Боинг-737» (14 сентября 2008 года — прим. URA.RU).