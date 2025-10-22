Концертом на несуществующем языке откроется в Перми ХХ органный фестиваль
Концерт пройдет в Большом зале Пермской филармонии
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Перми в четверг стартует юбилейный XX органный фестиваль. Концертом, открывающим праздник, станет выступление Уральского джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии. Артисты исполнят кантату Карла Дженкинса «Adiemus», которая прозвучит на несуществующем языке.
«Это, действительно, несуществующий язык, созданный из звукосочетаний, фонем. То есть, это слоговое пение, каждая часть которого имеет „отсыл“ к какой-то культуре, к какому-то народу. Идея композитора заключалась в том, чтобы слушатель полностью погружался в музыку, прочувствовав ее характер, темпо-ритм, не прислушиваясь к словам», — пояснила руководитель хора Марина Макарова.
Выступление Уральского джаз-хора состоится 23 октября в Большом зале Пермской филармонии. Всего за дни фестиваля — до 9 ноября — пермяков ждут еще семь различных концертов.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!