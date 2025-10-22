Гидроудара не было: «Т Плюс» прокомментировало прорыв на сетях в Чайковском
В «Т ПЛюс» считают, что инженерные сети не выдержали нагрузку, поскольку УК плохо подготовило их к зиме
В пермском филиале компании «Т Плюс» опровергли информацию о произошедшем на городских теплосетях в Чайковском гидроударе. Это подтверждается распечатками, снятых с контрольных приборов учета, рассказали URA.RU в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. В коммунальной аварии ресурсоснабжающая организация обвинила местную управляющую компанию «КИТ».
«Для предотвращения „завоздушивания“ зданий, и обеспечения горячим водоснабжением социально значимых объектов, давление в обратном трубопроводе теплосети было поднято до 3,8 атмосфер. После этого в ряде домов, большинство из которых обслуживает ООО УК „КИТ“, произошли повреждения внутридомовых сетей. Чайковские тепловые сети подчеркивают — гидроудара, о котором в соцсетях рассказывает ООО УК „КИТ“, не было. Это подтверждается распечатками контрольных приборов учета. Причина повреждений — отсутствие подготовки внутридомовых инженерных систем к несению нагрузок в период осенне-зимнего максимума», — отметили в филиале компании.
Также энергетики в Чайковском заявили, что проинформируют о случившемся городские прокуратуру и администрацию «для принятия мер» в отношении руководства УК, допускающего «нарушения при подготовке обслуживаемого жилого фонда к зиме». Утром 22 октября в ООО УК «КИТ» заявили, что что в результате порыва в системы горячего водоснабжения и отопления, десятки домов в Чайковском остались без тепла и горячей воды. В произошедшем управляющая организация обвинила компанию «Т Плюс». Указав, что она проводила манипуляции с системой теплоснабжения города.
