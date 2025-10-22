Основания отставки пермского мэра вновь рассмотрят в суде

Вадима Лысанова (на фото) пытаются уволить по коррупционным основаниям Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Прокуратура оспорила в кассационном порядке решение суда по прекращению полномочий главы Кунгурского округа в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«Глава муниципального округа совершал действия в целях получения выгоды в сфере земельных правоотношений лицом, с которым он состоит в близких отношениях. Однако Думой принято решение о досрочном прекращении полномочий чиновника в связи с отставкой по собственному желанию», — сообщает ведомство.

Летом 2025 года Пермский краевой суд в апелляции поддержал экс-главу Кунгура и руководителя краевого совета глав Вадима Лысанова, у которого прокуратура нашла конфликт интересов. Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, который отказал прокуратуре в удовлетворении иска.

В октябре 2025 года седьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с позицией надзорного ведомства. В результате административное дело будет повторно рассмотрено в Пермском краевом суде. В настоящее время Вадим Лысанов является председателем Совета муниципальных образований Пермского края.