Основания отставки пермского мэра вновь рассмотрят в суде
Вадима Лысанова (на фото) пытаются уволить по коррупционным основаниям
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Прокуратура оспорила в кассационном порядке решение суда по прекращению полномочий главы Кунгурского округа в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
«Глава муниципального округа совершал действия в целях получения выгоды в сфере земельных правоотношений лицом, с которым он состоит в близких отношениях. Однако Думой принято решение о досрочном прекращении полномочий чиновника в связи с отставкой по собственному желанию», — сообщает ведомство.
Летом 2025 года Пермский краевой суд в апелляции поддержал экс-главу Кунгура и руководителя краевого совета глав Вадима Лысанова, у которого прокуратура нашла конфликт интересов. Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, который отказал прокуратуре в удовлетворении иска.
В октябре 2025 года седьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с позицией надзорного ведомства. В результате административное дело будет повторно рассмотрено в Пермском краевом суде. В настоящее время Вадим Лысанов является председателем Совета муниципальных образований Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало, что краевая комиссия по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции установила факт наличия конфликта интересов у Лысанова: главный бухгалтер территории Надежда Ершова является гражданской супругой мэра. С жалобой в администрации губернатора обратилась прокуратура.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!