Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В Пермском крае выявлена контрабанда на миллионы рублей

Уроженец Ирана незаконно переместил за границу древесину из Прикамья
22 октября 2025 в 10:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ущерб составил более 8 млн рублей

Ущерб составил более 8 млн рублей

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Прикамье выявлена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации, причастной к контрабанде пиломатериалов. Размер ущерба составил более 8 млн рублей, — сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2022 году уроженец Исламской Республики Иран путем недостоверного декларирования товаров совершил незаконное перемещение за границу древесины. Общий размер ущерба составил свыше 8 млн рублей», — сообщает ведомство.

Мероприятия проводились УФСБ России по Пермскому краю во взаимодействии с Пермской таможней. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что посты жителя Перми в социальных сетях привлекли внимание сотрудников регионального УФСБ. В своих сообщения пермяк призывал к насилию в отношении людей определенной национальности. За экстремизм его задержали, а потом назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и запретом заниматься интернет-сайтами на два года. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал