В Пермском крае выявлена контрабанда на миллионы рублей

Мероприятия проводились УФСБ России по Пермскому краю во взаимодействии с Пермской таможней. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

Ранее URA.RU сообщало, что посты жителя Перми в социальных сетях привлекли внимание сотрудников регионального УФСБ. В своих сообщения пермяк призывал к насилию в отношении людей определенной национальности. За экстремизм его задержали, а потом назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и запретом заниматься интернет-сайтами на два года.