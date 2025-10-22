В Пермском крае выявлена контрабанда на миллионы рублей
Ущерб составил более 8 млн рублей
В Прикамье выявлена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации, причастной к контрабанде пиломатериалов. Размер ущерба составил более 8 млн рублей, — сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2022 году уроженец Исламской Республики Иран путем недостоверного декларирования товаров совершил незаконное перемещение за границу древесины. Общий размер ущерба составил свыше 8 млн рублей», — сообщает ведомство.
Мероприятия проводились УФСБ России по Пермскому краю во взаимодействии с Пермской таможней. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.
