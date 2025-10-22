В Пермском крае вандалы разбили уникальную глиняную скульптуру. Фото
Скульптор трудился над работой год
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Кишертском округе Пермского края на территории арт-фестиваля «Дыхание ветра» неизвестные разбили уникальную глиняную скульптуру. Арт-объект «Этуаль да ля мер» (Морская звезда) создал скульптор Андрей Белев. Фото разбитой фигуры опубликовали в соцсетях организаторы фестиваля.
«Андрей решился на эксперимент — создать полую скульптуру из глины. Не разборную, как это делают все, для лучшего прожига, а цельную. Около года шла подготовка и рождение скульптуры. В день обжига к нему съехались все мастера Кунгура, чтобы помочь и быть причастными. Она произвела фурор на выставках», — объясняют уникальность работы Белева организаторы «Дыхания ветра».
В рамках фестиваля «Дыхания ветра» около деревни Пеньки было создано и установлено 12 арт-объектов. На территории организаторы установили скамейки, сцену, лестницы и другие удобства для спокойного отдыха.
Такой фигура была
Фото: Дыхание ветра
