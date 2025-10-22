«Андрей решился на эксперимент — создать полую скульптуру из глины. Не разборную, как это делают все, для лучшего прожига, а цельную. Около года шла подготовка и рождение скульптуры. В день обжига к нему съехались все мастера Кунгура, чтобы помочь и быть причастными. Она произвела фурор на выставках», — объясняют уникальность работы Белева организаторы «Дыхания ветра».