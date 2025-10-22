Логотип РИА URA.RU
В городах Пермского края меняются условия привлечения контрактников на СВО

В Чайковском Пермского края установили выплату за привлечение контрактников
22 октября 2025 в 13:54
В Чайковском округе Пермского края установили выплату за привлечение контрактников на СВО. Решение приняли депутаты местной Думы на сегодняшнем заседании, — сообщает telegram-канал «На местах».

«Размер выплаты составит 100 тысяч рублей за каждого привлеченного гражданина России из другого региона, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт с Минобороны в военном комиссариате Чайковского округа. Выплаты будут осуществляться из резервного фонда администрации округа», — говорится в посте.

В Чердынском округе Пермского края увеличен размер выплаты за привлечение граждан на военную службу по контракту. Решение было принято депутатами местной думы на заседании 22 октября. Теперь за каждого привлеченного будет выплачиваться 200 тысяч рублей (ранее сумма составляла 100 тысяч рублей).

Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Перми подготовлен проект постановления, предусматривающий увеличение единовременной выплаты за содействие в привлечении граждан, желающих заключить контракт на военную службу в рядах Вооруженных сил РФ для участия в СВО. В случае его утверждения размер выплаты возрастет на 100 тысяч рублей и составит 238 тысяч рублей вместо ранее установленных 138 тысяч. 

