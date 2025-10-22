В Пермском крае не могут сдать на права 95% будущих водителей

С первого раза права получают 5% курсантов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермском крае за с начала 2025 года лишь 5% всех пытавшихся сдавать на права смогли в итоге их получить. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

«Всего было сформировано более 185 тысяч заявлений граждан на получение первичного водительского удостоверения или открытии новой категории. Выдано было 9 463 удостоверения», — сообщает портал v-kurse.ru.

В ведомстве также пояснили, что «теорию» курсанты в среднем сдают с первой или второй попытки. «Практику» же удается сдать, в основном, только с третьей.

Продолжение после рекламы

Три попытки можно делать с интервалом от недели до двух месяцев. Если и в третий раз сдать не удалось, то следующий раз сдавать вождение можно будет только через полгода.

Изменения в правила сдачи экзамена по вождению в ГИБДД вступили в силу с 1 апреля 2024 года. Кандидатам на получение водительского удостоверения позволено чаще ошибаться, однако срок между попытками пересдачи на права увеличился в шесть раз.