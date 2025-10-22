В Пермском крае не могут сдать на права 95% будущих водителей
С первого раза права получают 5% курсантов
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Пермском крае за с начала 2025 года лишь 5% всех пытавшихся сдавать на права смогли в итоге их получить. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
«Всего было сформировано более 185 тысяч заявлений граждан на получение первичного водительского удостоверения или открытии новой категории. Выдано было 9 463 удостоверения», — сообщает портал v-kurse.ru.
В ведомстве также пояснили, что «теорию» курсанты в среднем сдают с первой или второй попытки. «Практику» же удается сдать, в основном, только с третьей.
Три попытки можно делать с интервалом от недели до двух месяцев. Если и в третий раз сдать не удалось, то следующий раз сдавать вождение можно будет только через полгода.
Изменения в правила сдачи экзамена по вождению в ГИБДД вступили в силу с 1 апреля 2024 года. Кандидатам на получение водительского удостоверения позволено чаще ошибаться, однако срок между попытками пересдачи на права увеличился в шесть раз.
Ранее URA.RU сообщало, что в России в сентябре 2025 года госпошлина за смену водительских прав выросла в два раза. Агентство рассказало, что необходимо для получения прав, где пройти медицинское обследование в Перми и как сохранять позитивный настрой в бесконечной очереди.
- Олег22 октября 2025 15:25Изначально никаких водительских прав не существовало. Обучение вождению было добровольным. Потом постепенно стали вводить удостоверения шофера, они были не обязательными, а их получение было добровольным, в основном для статуса, как сувенир. Потом масоны приняли глобалистскую Венскую конвенцию и водительские права стали обязательными для всех.