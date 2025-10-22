Фисташки, миндаль и кешью: топ-5 самых полезных орехов по мнению пермских ученых

Перед употреблением орехи необходимо помыть Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Осенью, когда организму особенно не хватает солнечного света и витаминов, на помощь приходит натуральный суперфуд — орехи. Они способны стать ценным источником энергии и питательных веществ. Ведущий инженер кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Александра Кожевникова назвала пятерку самых ценных для здоровья орехов и раскрыла важные правила их употребления. Хотя составить единый рейтинг орехов сложно из-за их разнонаправленного действия на организм, эксперт Пермского Политеха выделила пятерку лидеров по совокупной пользе.

Грецкий орех

Он имеет практически идеальное соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот, что является редкостью в растительном мире. Высокое содержание альфа-линоленовой кислоты (омега-3) и антиоксидантов поддерживает когнитивные функции, борется с воспалением и улучшает состояние сосудов, снижая уровень «плохого» холестерина. Недаром его ядро напоминает мозг — он действительно полезен для него. Суточная норма — до 7 орехов.

Миндаль

По праву считается чемпионом по содержанию витамина Е — мощного антиоксиданта, защищающего клетки от повреждений. Миндаль лидирует среди орехов по количеству кальция. Высокое содержание магния, клетчатки и белка помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови и надолго дает чувство сытости, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за весом и контролирует сахар. Рекомендуется съедать около 20 орешков в день.

Фисташки

Выделяются на общем фоне своей относительно низкой калорийностью. Но главная их ценность — в наличии лютеина и зеаксантина. Эти вещества критически важны для здоровья сетчатки глаза, защищая ее от вредного синего света и возрастных изменений. Также фисташки богаты калием и помогают расслабить кровеносные сосуды, улучшая кровоток и снижая давление. Можно есть до 50 орехов в день. Мыть их нужно с особым вниманием: поместите их в дуршлаг и тщательно промойте под струей прохладной воды, аккуратно перемешивая руками, чтобы вода попала внутрь раскрытой скорлупы. Можно есть 45–50 ядер в день.

Кешью

Содержит меньше жира, чем многие его собратья, например, макадамия, пекан и грецкий орех, но при этом является ценным источником железа и меди, которые необходимы для здорового образования новых клеток крови и профилактики анемии. Высокое содержание магния и фосфора способствует укреплению костной ткани и зубной эмали, а магний дополнительно помогает нервной системе справляться со стрессом, усталостью и раздражительностью. Суточная норма 16–18 штук.

Фундук

Его можно назвать настоящей «антиоксидантной бомбой». Он является одним из лидеров по содержанию проантоцианидинов — мощных природных соединений, которые защищают наши клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов. Проще говоря, эти вещества помогают бороться с внутренним «старением» и износом организма на клеточном уровне. Как и другие орехи, фундук способствует поддержанию здорового уровня холестерина в крови, но особенно ценен он для красоты кожи и волос благодаря уникальному сочетанию антиоксидантов и полезных жиров, которые питают и восстанавливают их изнутри. Оптимально употреблять 18–20 орешков в день.