Что не так с интернетом и связью в Тюмени и где поймать бесплатный Wi-Fi

В регионе доступно 186 бесплатных точек доступа TyumenFree Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жители Тюменской области жалуются на проблемы с мобильным интернетом и связью. Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, проблемы возникают по независящими от них и операторов причинам. При этом отметили, что массовых обращений от тюменцев по поводу сбоев не поступало. Что происходит с интернетом и связью в Тюмени — в материале URA.RU.

Комментарий властей

«В настоящее время на территории Тюменской области наблюдаются ограничения доступа к мобильному интернету, а так же возможна нестабильная мобильная связь по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам. Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами и актами президента РФ в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Ведется работа, направленная на минимизацию негативного воздействия на оборудование операторов связи и ухудшение качества оказываемых услуг связи», — рассказали в инфоцентре.

Где поймать бесплатный Wi-Fi в Тюмени

В регионе доступно 186 бесплатных точек доступа TyumenFree. Их расположение опубликовано на Геопортале Тюменской области. Поймать Wi-Fi можно на Цветном бульваре, набережной, Центральной площади, Текутьевском бульваре, ЖД вокзала, в районе Драмтеатра, парке Заречном, автовокзале. На КПД можно подключиться в скверах Славы, Славянском, Юрия Куталова, Якова Неумоева, у «Вояжа» — в Комсомольском сквере, в Антипино — в сквере 65-летия Победы.

