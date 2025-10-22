В МИД ответили на вопрос, посылала ли Россия в США неофициальный документ по Украине
Рябков ответил на вопрос об обмене документами между РФ и Украиной
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Москва и Вашингтон не обменивались документами в формате non paper по украинскому вопросу. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ответ на вопрос журналистов.
Рябков не подтвердил обмен документами между РФ и США в формате non paper. Ранее в американском информагентстве Reuters опубликовали ложную информацию о том, что Москва якобы направила в Вашингтон неофициальный документ с некими ключевыми условиями для урегулирования конфликта на Украине.
Формат non paper в дипломатии используется для обмена предложениями и фиксации позиций сторон без придания им официального статуса. Он позволяет зафиксировать сложившуюся ситуацию и внести вопросы для рассмотрения их другой стороной в свободной форме.
