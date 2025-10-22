В МИД ответили на вопрос, посылала ли Россия в США неофициальный документ по Украине

Рябков ответил на вопрос об обмене документами между РФ и Украиной Фото: Роман Наумов © URA.RU

Москва и Вашингтон не обменивались документами в формате non paper по украинскому вопросу. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ответ на вопрос журналистов.

Рябков не подтвердил обмен документами между РФ и США в формате non paper. Ранее в американском информагентстве Reuters опубликовали ложную информацию о том, что Москва якобы направила в Вашингтон неофициальный документ с некими ключевыми условиями для урегулирования конфликта на Украине.