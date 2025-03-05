Губернатор ХМАО раскрыл подробности создания филиала национального центра «Россия»

Филиал наццентра «Россия» будет находится в столице ХМАО
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Губернатор Руслан Кухарук рассказал о создании наццентра «Россия»
Губернатор Руслан Кухарук рассказал о создании наццентра «Россия» Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук рассказал, что филиал национального центра «Россия» будет находиться в Ханты-Мансийске, он будет представлять историю и достижения округа. Этим он поделился в своих соцсетях.

«Определена площадка для реализации проекта — многофункциональное здание площадью 6 500 кв. метров по улице Георгия Величко в Ханты-Мансийске. Это место превратится в выставочный центр, где будут представлены история, достижения и особенности каждого из 22 муниципалитетов округа, вклад региона в развитие страны и общее будущее», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Концепция будущего филиала предусматривает благоустройство набережной Иртыша. В скором времени ей будет присвоено имя нашего земляка, заслуженного художника РФ Геннадия Райшева, — уже разработаны эскизные проекты с вариантами преобразования набережной.

На стратсессию по экспозиционным пространствам филиала пришли команды Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, из своих студий по ВКС подключились и представители остальных территорий. Более того, на этих встречах сами жители смогут высказать свои идеи и предложения по модернизации и созданию инфраструктуры нового объекта.

«В конце марта планируется защита проектов. Открытие филиала будет прекрасным подарком для югорчан к 95-летнему юбилею округа и одним из ярчайших событий Года исторического наследия в Югре», — добавил губернатор.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук рассказал, что филиал национального центра «Россия» будет находиться в Ханты-Мансийске, он будет представлять историю и достижения округа. Этим он поделился в своих соцсетях. «Определена площадка для реализации проекта — многофункциональное здание площадью 6 500 кв. метров по улице Георгия Величко в Ханты-Мансийске. Это место превратится в выставочный центр, где будут представлены история, достижения и особенности каждого из 22 муниципалитетов округа, вклад региона в развитие страны и общее будущее», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Концепция будущего филиала предусматривает благоустройство набережной Иртыша. В скором времени ей будет присвоено имя нашего земляка, заслуженного художника РФ Геннадия Райшева, — уже разработаны эскизные проекты с вариантами преобразования набережной. На стратсессию по экспозиционным пространствам филиала пришли команды Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, из своих студий по ВКС подключились и представители остальных территорий. Более того, на этих встречах сами жители смогут высказать свои идеи и предложения по модернизации и созданию инфраструктуры нового объекта. «В конце марта планируется защита проектов. Открытие филиала будет прекрасным подарком для югорчан к 95-летнему юбилею округа и одним из ярчайших событий Года исторического наследия в Югре», — добавил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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