Губернатор ХМАО раскрыл подробности создания филиала национального центра «Россия»

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук рассказал, что филиал национального центра «Россия» будет находиться в Ханты-Мансийске, он будет представлять историю и достижения округа. Этим он поделился в своих соцсетях.
«Определена площадка для реализации проекта — многофункциональное здание площадью 6 500 кв. метров по улице Георгия Величко в Ханты-Мансийске. Это место превратится в выставочный центр, где будут представлены история, достижения и особенности каждого из 22 муниципалитетов округа, вклад региона в развитие страны и общее будущее», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Концепция будущего филиала предусматривает благоустройство набережной Иртыша. В скором времени ей будет присвоено имя нашего земляка, заслуженного художника РФ Геннадия Райшева, — уже разработаны эскизные проекты с вариантами преобразования набережной.
На стратсессию по экспозиционным пространствам филиала пришли команды Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, из своих студий по ВКС подключились и представители остальных территорий. Более того, на этих встречах сами жители смогут высказать свои идеи и предложения по модернизации и созданию инфраструктуры нового объекта.
«В конце марта планируется защита проектов. Открытие филиала будет прекрасным подарком для югорчан к 95-летнему юбилею округа и одним из ярчайших событий Года исторического наследия в Югре», — добавил губернатор.
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