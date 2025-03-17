Пермского экс-следователя обвиняют в подделке улик по делу о вымогательстве

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По версии обвинения, следователь подделал улики по уголовному делу
По версии обвинения, следователь подделал улики по уголовному делу Фото:

Бывший следователь из Чайковского (Пермский край) обвиняется в том, что сфальсифицировал улики по делу о вымогательстве у бизнесмена. Сейчас он находится под домашним арестом.

«Будучи следователем, пермяк подделал документы в деле о вымогательстве у местного предпринимателя», — сообщает Properm со ссылкой на свои источники. По данным издания, арестованным следователем является Александр Чакин.

Отмечается, что служебная проверка идет и в отношении других сотрудников подразделения. Они проверяются на превышение должностных полномочий и в настоящее время отстранены от обязанностей. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

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Бывший следователь из Чайковского (Пермский край) обвиняется в том, что сфальсифицировал улики по делу о вымогательстве у бизнесмена. Сейчас он находится под домашним арестом. «Будучи следователем, пермяк подделал документы в деле о вымогательстве у местного предпринимателя», — сообщает Properm со ссылкой на свои источники. По данным издания, арестованным следователем является Александр Чакин. Отмечается, что служебная проверка идет и в отношении других сотрудников подразделения. Они проверяются на превышение должностных полномочий и в настоящее время отстранены от обязанностей. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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