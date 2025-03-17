Пермского экс-следователя обвиняют в подделке улик по делу о вымогательстве

Бывший следователь из Чайковского (Пермский край) обвиняется в том, что сфальсифицировал улики по делу о вымогательстве у бизнесмена. Сейчас он находится под домашним арестом.
«Будучи следователем, пермяк подделал документы в деле о вымогательстве у местного предпринимателя», — сообщает Properm со ссылкой на свои источники. По данным издания, арестованным следователем является Александр Чакин.
Отмечается, что служебная проверка идет и в отношении других сотрудников подразделения. Они проверяются на превышение должностных полномочий и в настоящее время отстранены от обязанностей. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
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